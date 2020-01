César Peixoto: « Se continuarmos assim a equipa vai entrar na rota das vitórias»

Na estreia como técnico do Chaves, César Peixoto deixou elogios à sua equipa depois da derrota frente ao FC Porto (2-4). O treinador destacou a forma como os flavienses conseguiram reagir à desvantagem. César Peixoto diz ainda que está satisfeito com o plantel que tem.



Que análise faz ao jogo?





Passámos uma imagem positiva. Não entrámos muito bem no jogo, mas depois reagimos e nunca baixámos os braços. Na 2ª parte estivemos muito melhor, mais próximo daquilo que nós queremos. Se continuarmos assim a equipa vai entrar na rota das vitórias e isso é o mais importante.Não estávamos a jogar contra uma equipa qualquer. Foram lá três/quatro vezes e fizeram golo. Nós tivemos uma ou outra oportunidade para sair em transição e não conseguimos, mas a equipa deu uma boa resposta. Os jogadores trabalharam e lutaram até ao final. Vamos ser uma equipa proativa e acredito muito nestes jogadores. Estão de parabéns os jogadores e os adeptos e espero que nos venham apoiar.O mais importante é ir jogo a jogo. Temos jogadores com qualidade. Cheguei há três dias e estou contente com o plantel que tenho. Quero manter uma dinâmica de vitória, incutir as minhas ideias de jogo para chegar perto e atingir o objetivo que é a subida.