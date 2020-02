César Peixoto arquiteta plano corajoso para relançar o Chaves

César Peixoto, treinador do Chaves, começou a época na Académica, adversário que quer bater hoje para relançar os transmontanos: "Conheço perfeitamente os jogadores da Académica e o potencial da equipa, porque fui eu que formei o plantel. Desde que cheguei a Chaves, disse que todos os jogos têm de ser encarados como finais e dou cada minuto por este grupo com o intuito de vencer os desafios. Tivemos uma semana dura, mas estamos cientes da nossa qualidade e vamos dar tudo para conquistar os três pontos."

Do lado da Académica, João Lameira e Brito, reforços de inverno, não estão nas melhores condições físicas, e por isso ficaram fora da convocatória. Também o central Zé Castro continua impedido de jogar, ainda que, no caso do internacional português, a ausência se deva a lesão. Em sentido contrário, Ricardo Dias está de regresso, após ter cumprido castigo.