César Peixoto sucede a José Mota no Chaves

José Mota já não é treinador do Chaves. O treinador não resistiu a uma série de quatro jogos sem ganhar, sendo a eliminação da Taça de Portugal, aos pés do Ac. Viseu, a gota de água para o técnico, de 55 anos. A SAD esteve reunida, esta tarde, com José Mota e ambas as partes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato.

Embora não haja confirmação da parte do clube, Record apurou que, para o seu lugar, vai chegar César Peixoto. O treinador que está sem clube desde que se demitiu da Académica vai assumir os flavienses, que nesta altura se encontram no 8º lugar, a 12 pontos dos lugar de subida. Esta será a 3ª experiência de Peixoto como treinador principal, depois de se ter estreado no comando do Varzim.