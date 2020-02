César Peixoto: «Temos sido uma equipa cada vez mais dominadora»

Apesar de o Chaves não vencer há seis jogos, César Peixoto mostra-se confiante para o jogo deste sábado com o Feirense.





"Temos estado mais perto de vencer. Temos sido uma equipa cada vez mais dominadora e proactiva, com uma ideia de jogo bem vincada. Cada vez mais se percebe que o Chaves tem uma identidade. Todos os jogadores sabem o que tem de fazer tanto defensiva como ofensivamente e isso faz com que estejamos sempre mais perto de vencer", afirmou o técnico.César Peixoto deixou ainda elogios ao Feirense, equipa que se tem aproximado dos lugares de subida: "É um adversário forte, que tem feito uma recuperação fantástica e com os índices de confiança numa fase melhor que a nossa, pois nos últimos 12 jogos só perdeu um e traz muita confiança. Nós também temos o nosso valor e a nossa ideia de jogo e estando em casa, perante os nossos adeptos, temos de voltar às vitórias e aos golos."O pontapé de saída do jogo entre o Chaves e o Feirense está marcado para as 17h15 deste sábado.