Chaves-Académica, 2-1: transmontanos afundam estudantes

O Desportivo de Chaves foi este domingo a Coimbra vencer por 2-1 a Académica, que se mantém na última posição da Liga SABSEG, volvidas 14 jornadas. Os visitantes inauguraram o marcador aos 20 minutos por intermédio de Platiny, cabendo a Toro o golo do empate, aos 24 minutos. Depois, Alexsandro garantiu os três pontos ao Chaves ao marcar aos 74'.Com esta vitória, os transmontanos sobem para a sétima posição da tabela, somando 20 pontos, enquanto a Académica se mantém no último lugar, com apenas seis pontos.

Depois de um primeiro quarto de hora morno, a ascendência dos transmontanos passou a ser mais evidente aos 16 minutos, com Wellington a por à prova Mika, que salvou com uma sapatada. Adivinhava-se o golo do Chaves, que acabou por chegar quatro minutos depois, por intermédio de Platini, que, de costas para a baliza, não deu hipóteses ao guarda-redes da briosa.

A partida ganhou outro ritmo, com os flavienses a terem mais posse de bola, mas os estudantes carimbaram o empate aos 24', num lance em que Toro encostou para golo, na sequência de um remate de João Pedro. Seguiram-se 20 minutos com lances muito divididos e as equipas partiram para o intervalo empatadas.

No segundo tempo, a Académica entrou a tentar pressionar, no entanto, foram os transmontanos que tiveram a melhor oportunidade, aos 72 minutos, através de um cabeceamento de Rocha. Dois minutos depois, os flavienses voltaram a colocar-se em vantagem, na sequência de um canto, com Alexsandro a cabecear de longe e a bater Mika. A briosa ainda tentou, nos descontos, chegar ao empate, através de David Sualehe, mas não foi feliz a cobrar um livre e viu os três pontos seguirem para Chaves.

Jogo no Estádio Cidade de Coimbra.

Académica-Desportivo de Chaves, 1-2

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

0-1, Platiny, 20 minutos

1-1, Toro, 24 minutos

1-2 Alexsandro, 74 minutos

Equipas:

Académica: Mika, João Pedro, Michael Douglas, João Lucas, David Sualehe, Reko (Mimito, 78), Ricardo Dias, Traquina (Hugo Seco, 81), Toro (Caballero, 81), Fatai (Costinha, 65) e João Carlos (Fábio Fortes, 65).

(Suplentes: Stojkovic, Mimito, Fábio Vianna, Michel Lima, Costinha, Caballero, Justiniano, Hugo Seco e Fábio Fortes).

Treinador: Pedro Duarte.

Desportivo de Chaves: Paulo Vítor, Bruno Langa, Rocha, Alexsandro, Nuno Campos, Nuno Coelho, Obiora, João Teixeira (Guima, 85), Adriano (Batxi, 68), Wellington (Paulinho, 90+2) e Platiny (Patrick, 68).

(Suplentes: Ricardo Moura, Kevin Pina, Paulinho, Patrick, Batxi, Pedro Riveiro, João Mendes, Guima e Queirós).

Treinador: Vítor Campelos.

Árbitro: Ricardo Baixinho (AF Lisboa).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Reko(5), Ricardo Dias (31), Nuno Coelho (32), Wellington (37), João Teixeira (39), Alexsandro (76), Guima (89), Hugo Seco (90).

Assistência: 1.298 espetadores.