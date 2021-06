Chaves anuncia data da eleição para os corpos gerentes

O Chaves, da 2.ª Liga, vai a votos a 1 de julho para a eleição dos corpos gerentes para o biénio 2021/2023, foi anunciado esta quarta-feira.

O emblema de Trás-os-Montes explicou, em comunicado divulgado nas redes sociais, que as eleições irão decorrer em 1 de julho, entre as 14 e as 20, no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, em Chaves, no distrito de Vila Real.

"Segundo o artigo 6.º do Regulamento Eleitoral, as listas de candidatura terão de dar entrada na sede do Desportivo de Chaves até ao quinto dia anterior à data marcada para o ato eleitoral, ou seja, até às 14:00 do dia 25 de junho, na secretaria geral do clube", pode ler-se.

Bruno Carvalho, filho do investidor do clube flaviense Francisco Carvalho, é o atual líder da direção, após ter assumido os destinos do emblema 'azul-grená' em 2011, primeiro como presidente da Comissão Administrativa, e, a partir de 2013, como presidente da direção.