Chaves anuncia regresso de Platiny ao clube

Um ano depois, Platiny está de volta ao Chaves. O avançado, de 30 anos, regressa assim a uma casa que conhece bem, já que representou o clube durante três temporadas (entre 2017 e 2020).





Chegado a Portugal em 2012 para representar o Feirense, Platiny conta ainda com passagens por Sp. Braga B, Aves e Casa Pia. No conjunto flaviense, o jogador brasileiro apontou 17 dos 72 golos que tem no futebol português.Neste momento, Platiny conta com a concorrência de Patrick Fernandes e Pedro Ribeiro na frente de ataque do Chaves.