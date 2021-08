Chaves apela à introdução do VAR na 2.ª Liga "para que exista verdade desportiva"

Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Chaves, vem apelar à introdução do VAR na Liga Sabseg, uma posição adota pelo líder dos transmontanos horas depois de polémica arbitragem de Hugo Miguel no encontro entre Rio Ave e Leixões.





"Para que exista verdade desportiva na 2.ª Liga, é urgente a introdução do VAR. Exige-se muito aos clubes da 2.ª Liga como aos da 1.ª Liga, estamos a investir forte e não faz sentido os clubes serem prejudicados por erros corrigíveis", afirmou o dirigente transmontano, a"Já fomos prejudicados esta época contra o Feirense, onde foi assinalado um penálti inexistente, e diante do Ac. Viseu, onde foi perdoada a expulsão a um jogador adversário, por exemplo. Faz todo o sentido haver respeito e introduzir a ferramenta do vídeo-árbitro na 2.ª Liga", anotou Francisco José Carvalho.