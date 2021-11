Chaves bate Pedras Salgadas em jogo-treino

O Chaves realizou esta quarta-feira mais um treino conjunto com vista à preparação para o próximo jogo oficial, diante do Mafra, tendo vencido, esta manhã, o Pedras Salgadas por 8-0.Ao intervalo, os flavienses já venciam por cinco golos, fruto de um bis de Patrick e de Wellington e um tento de Nuno Campos. No segundo tempo, Platiny, de pénalti, Castanheira e Rúben Pereira selaram o resultado final.Face aos muitos impedimentos, Vítor Campelos utilizou recorreu a três juniores na partida: Lage, Biscaia e Pedro Alentejano.Ausentes do jogo-treino estiveram João Correia, Obiora e Juninho, que apenas fizeram corrida, Bruno Teles a fazer tratamento, Alexsandro em gestão de esforço e João Teixeira, que deve parar algum tempo devido a uma mialgia de esforço.