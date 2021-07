Chaves com quota única de 30€ para compensar associados

Decorreu, na noite desta quinta-feira, a Assembleia Extraordinária de Sócios do Grupo Desportivo de Chaves, logo após as eleições, com lista única, para o biénio 2021-23.





No âmbito do plano de trabalhos, foram aprovados por maioria o plano de atividades e o orçamento para a temporada 2021-22, bem como a alteração da quotização dos sócios e das mensalidades das modalidades de formação.Depois de um ano pandémico que impediu os associados e ir ao estádio, o Desportivo de Chaves criou uma quota única de 30 euros com desconto de 50% no preço dos bilhetes, que esta temporada, vai estar entre os 10 e 25 euros.No ato eleitoral, Bruno Carvalho foi reconduzido a novo mandato, tendo conseguido 626 votos a favor (houve ainda 50 votos em branco).