Chaves com relvados em manutenção

Os relvados do Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira e do Complexo Desportivo Francisco Carvalho estão a ser alvo de diversas intervenções a fim de garantirem as condições ideais para os treinos e jogos da temporada 2020/2021.





Nesse sentido, a equipa principal do Desportivo tem trabalhado no Complexo Desportivo Municipal de Vila Pouca de Aguiar. No plano desportivo, Bura, Wellington e Luís Rocha não treinaram por gestão de esforço.