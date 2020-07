Chaves deixa mensagem de agradecimento aos bombeiros

Perante o facto de várias localidades do concelho de Chaves estarem a ser afetadas por um incêndio de grandes dimensões, o Chaves fez uma publicação nas redes sociais a agradecer o trabalho dos bombeiros.





"Devido ao trabalho abnegado e solidário de todas as corporações de bombeiros que participaram no combate a este incêndio, os danos não foram trágicos como se chegou a temer.O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD deixam um abraço solidário às pessoas afetadas e uma palavra de gratidão a todos os Soldados da Paz presentes neste incêndio, em especial aos que sofreram ferimentos no combate às chamas, a quem desejamos uma rápida e boa recuperação", podia ler-se na publicação feita pelos flavienses.