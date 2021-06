Chaves deseja segurar Luís Silva

Luís Silva foi convidado pela SAD do Chaves para renovar o seu contrato, que está prestes a terminar. O jogador, de 28 anos, foi um dos médios mais utilizados do plantel transmontano, a par de João Teixeira e Benny.

Vítor Campelos, que vai para a segunda temporada no comando dos flavienses, pretende a continuidade de Luís Silva no seu elenco. Recorde-se que, para além da renovação do técnico, só o prolongamento do vínculo de Kevin Pina foi tornado oficial pelos responsáveis do Chaves até ao momento.