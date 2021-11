Chaves diz não ao Cartão do Adepto

Através de uma nota publicada nas redes sociais e na página oficial do clube, a SAD do Chaves manifestou-se a favor da extinção do Cartão do Adepto, garantindo que não trouxe qualquer benefício ao futebol português.Na sua publicação pode ler-se: «Prestes a ser votado o fim do Cartão do Adepto, o Grupo Desportivo de Chaves - Futebol, SAD manifesta publicamente que é totalmente a favor da extinção deste projeto que não trouxe qualquer benefício ao futebol português.Amanhã, na Assembleia da República, esperamos que todos os partidos, sem exceção, estejam à altura das suas responsabilidades e, definitivamente, atirem para canto o Cartão do Adepto que, em nossa opinião, esteve sempre em posição de fora de jogo!O futebol é do povo. É das famílias. É de todos».