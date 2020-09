Chaves e Carlos David acordam rescisão

O Desportivo de Chaves e o médio brasileiro Carlos David chegaram a acordo para a rescisão amigável do contrato que ligava ambas as partes, anunciou hoje o emblema da 2.ª Liga.

"Agradecemos ao Carlos David todo o empenho e profissionalismo que sempre empregou ao serviço do Desportivo e desejamos-lhe as maiores felicidades no seu novo projeto", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial na Internet do clube transmontano.

O médio de 24 anos foi contratado pelo Desportivo de Chaves na temporada 2018/2019, na qual representou o Farense por empréstimo.

Na temporada passada, Carlos David fez 11 partidas pela equipa principal, no segundo escalão. Em Portugal já representou ainda os juniores do Benfica e o Vilafranquense.

A equipa flaviense será orientada pelo técnico Carlos Pinto, de 47 anos, que na época passada comandou o Leixões, e arrancou com os treinos para a nova temporada em 11 de julho.

A 2.ª Liga arranca no fim de semana de 12 e 13 de setembro.