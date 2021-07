Chaves empata a duas bolas com Paris 13 Atletico

No segundo jogo de preparação desta quarta-feira, o Chaves empatou 2-2 com os franceses do Paris 13 Atletico, em Guimarães.





Os flavienses chegaram ao intervalo em vantagem fruto de um golo de Guilherme, jovem central que está a trabalhar à experiência com a equipa, tendo ampliado no início da segunda parte por intermédio de Paulinho, médio contratado neste defeso. Os dois golos dos franceses, e que valeram o empate ao clube que milita na 4ª divisão de França, foram apontados na reta final da partida.A formação comandada por Vítor Campelos vai agora preparar o seu primeiro encontro oficial diante do Farense, no sábado, para a Taça da Liga.