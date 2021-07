Chaves empata com V. Guimarães B no último teste de pré-época

O Chaves empatou 3-3 com o V. Guimarães B, naquele que foi o último encontro da pré-época dos flavienses, disputado esta quarta-feira no Complexo Desportivo Francisco Carvalho.





A formação orientada por Vítor Campelos chegou ao intervalo a vencer, mas viu os vitorianos darem a volta na segunda parte, tendo conseguido empatar já perto do final. Wellington abriu o marcador, enquanto Luís Rocha desfêz o empate a uma bola. João Teixeira foi o autor do golo que impediu a derrota da equipa da 2ª Liga.O Chaves vira agora o foco para a estreia no campeonato, diante do Varzim, marcada para 7 de agosto.