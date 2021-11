Chaves encerra semana com jogo treino frente ao Montalegre da Liga 3

Aproveitando a paragem do campeonato, o Desportivo de Chaves, que tinha como principal objetivo recuperar os lesionados, continua a manter o ritmo competitivo com a realização de jogos treino e este sábado recebe o vizinho Montalegre da Liga 3 (10 horas).Depois da derrota por 2-1 com o Moreirense em Moreira de Cónegos e da vitória sobre a equipa satélite Juventude das Pedras Salgadas em Chaves por 8-0, o Desportivo de Chaves prepara o jogo treino numa altura em que Juninho, Obiora, Bruno Teles e João Teixeira continuam às ordens do departamento médico e não vão poder dar o seu contributo.