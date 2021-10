Chaves faz jogo-treino com o Mirandela

Eliminado da Taça de Portugal pelo Felgueiras e sem qualquer jogo oficial esta semana, o Chaves procura manter o ritmo competitivo. Depois do particular com o Pedras Salgadas (vitória por 3-2), prepara-se para defrontar sábado (10 horas) o Mirandela em jogo-treino.





Paulinho já está totalmente recuperado da lesão e já se encontra a treinar. João Mendes, Platiny e Teles estão em tratamento e devem falhar o duelo co deste sábado, às 10 horas.