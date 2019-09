Chaves goleia equipa satélite na estreia dos reforços Medina e Babanco

O Chaves, da 2.ª Liga, goleou esta sexta-feira por 5-1 o Chaves Satélite, do terceiro escalão, em jogo de preparação marcado pelas estreias dos reforços Medina e Babanco.Os primeiros dois golos da equipa principal surgiram de penálti, por André Luís, aos 35 minutos, e Platini (58'), que fechou o marcador, aos 88'.João Teixeira (70 minutos) e Mika (74') também marcaram, enquanto Gustavo (52') reduziu para o Chaves Satélite.O técnico da equipa do segundo escalão, José Mota, utilizou jogadores com menos minutos no início de temporada, estreando os dois últimos reforços a serem contratados, o polivalente Babanco, que estava sem clube, e o central Medina, ex-Ac. Viseu.De fora, por lesão ou com problemas físicos, ficaram David Luís, Niltinho, Wagner, Diego Galo, José Gomes, Costinha, Tanko e João Bachi, além de Ricardo Nunes, guarda-redes que interrompeu a carreira e recupera a uma operação a um problema oncológico.O conjunto transmontano, que ocupa o segundo lugar a par do Farense, com nove pontos, defronta o Feirense para a quinta jornada da 2.ª Liga, em Santa Maria da Feira, no fim de semana de 14 e 15 de setembro.