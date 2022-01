Chaves informa que jogo deste fim de semana com o Varzim foi adiado

Através de um comunicado, a SAD dos Valentes Transmontanos, tornou público que o jogo do próximo domingo, que opõe o Chaves ao Varzim, a contar para a 18.ª jornada da Liga Portugal 2 Sabseg, foi adiado e os comandados de Vítor Campelos, que vinham de um final de ano com um empate e quatro vitórias consecutivas, voltam, depois do adiamento do jogo com o Rio Ave da semana passada, a ver o arranque do novo ano ser retardado.Depois de terem também os flavienses estado com casos positivos no grupo de trabalho (seis jogadores e quatro elementos da equipa técnica), o Chaves, nesta altura já volta a estar praticamente com a totalidade do grupo a trabalhar, mas ainda não vai ser este fim de semana que dá o pontapé de saída em 2022."Em virtude do Comunicado Oficial N° 181 da Liga Portugal que refere que 'as autoridades de saúde, na pessoa do Sr. Delegado de Saúde do ACES Póvoa de Varzim-Vila do Conde, determinaram o isolamento profilático/quarentena que abrange os atletas e staff contactos de risco do Varzim SC até ao dia 18/01/2021, o nosso jogo com o Varzim SC, agendado para as 19h30 de domingo, 16 de janeiro, fica automaticamente adiado para data e hora a definir', lê-se no comunicado