Chaves lança campanha de Natal para atrair sócios ao estádio

A SAD do Chaves lançou uma campanha de Natal para atrair adeptos ao seu estádio com bilhetes para os 12 jogos que faltam disputar no seu estádio, referentes à Liga SABSEG a cinco euros.Como forma de atrair de novo os adeptos e sócios ao estádio a SAD do Chaves tem em marcha uma campanha que decorre até ao próximo dia 19 de dezembro, onde os sócios do clube podem adquirir um passe que lhes dá livre aceso a todos os jogos do Chaves realizados no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, sem terem que adquirir bilhetes.Os sócios de Bancada Central, adultos, pagam 60 euros pelos 12 jogos, o que equivale a dizer que cada jogo vai ter o preço de 5 euros.Dos 12 aos 18 anos, os sócios de Bancada Central vão pagar 35 euros e os de 11 ou menos anos pagam 15 euros.Os sócios de Bancada Topo Sul, adultos, pagam 35 euros pelos 12 jogos. Dos 12 aos 18 anos vão pagar 20 euros e os de 11 ou menos anos pagam os mesmos 15 euros que os da Bancada Central.sabe que para além desta campanha, a SAD do clube vai continuar a disponibilizar a entrada nos jogos da equipa principal aos treinadores e atletas do escalão de formação do clube.