Chaves manifesta pesar pela morte de Vítor Oliveira e lembra época de subida no clube

O Chaves manifestou este sábado o "profundo pesar" pela "morte inesperada" do treinador Vítor Oliveira, que na temporada 2015/16 devolveu o clube atualmente na 2.ª Liga ao principal escalão.

"O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD manifestam o seu profundo pesar pela morte inesperada do Mister Vítor Oliveira, vítima de doença súbita. Deixamos um abraço de conforto à família e aos amigos do Vítor Oliveira. Obrigado, 'Mister'", pode ler-se na nota publicada na rede social Facebook.

O comunicado lembra ainda a época 2015/16, em que Vítor Oliveira orientou o emblema transmontano, e na qual assegurou o regresso do clube ao principal patamar do futebol português, 17 anos depois.

Também o presidente da direção do Chaves, Bruno Carvalho, reagiu à morte de Vítor Oliveira lembrando o "profissionalismo" e os conselhos dados.

"Nunca esquecerei as nossas conversas. Sempre foi bom ouvinte, num mundo em que poucos são aqueles que têm disponibilidade para ouvir. O seu nome, amigo Vítor Oliveira, ficará eternamente associado ao sonho que nos ajudou a concretizar, escrevendo mais uma página de ouro na história do Grupo Desportivo de Chaves", realçou numa mensagem na sua página pessoal no Facebook.

O atual diretor desportivo dos transmontanos, e antigo jogador de Vítor Oliveira, Nélson Lenho, lamentou a perda do futebol português de "uma das pessoas mais transparentes, sinceras, simples e de grande sabedoria".

Vários elementos do clube flaviense com quem Vítor Oliveira trabalhou na temporada 2015/16 têm publicado mensagens de condolências nas redes sociais.