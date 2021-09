Chaves obtém 'reforços' para o Vilafranquense

O treinador Vítor Campelos já contou com mais três elementos no treino desta manhã, na preparação do Chaves para a visita ao Vilafranquense, no regresso da Liga Sabseg.





João Batxi, Bruno Langa e Kevin Pina já treinaram com o plantel flaviense, depois de voltarem do serviço de Angola, Moçambique e Cabo Verde, respetivamente. Todas as seleções estiveram em dois confrontos cada na qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022, no Catar.Apesar de Kevin Pina não ter alinhado em nenhum jogo, nenhum dos 'reforços' deve entrar de início contra o Vilafranquense, embora seja provável que sejam convocados e estejam prontos a serem utilizados caso a situação obrigue.