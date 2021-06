Chaves organiza treinos de captação para o escalão sub-19

O Departamento de futebol de formação do Grupo Desportivo de Chaves vai organizar treinos de captação para jovens até 19 anos.





As datas já estão acertadas e os treinos de captação para o escalão sub-19 realizam-se de 22 a 25 de junho às 19 horas e no dia 26 de junho às 10 horas, no Complexo Desportivo Francisco Carvalho.Os atletas deverão apresentar-se equipados e apresentar um teste negativo à Covid-19 com data não superior a 72 horas. Esta constitui uma oportunidade para os jovens mostrarem a sua qualidade e, eventualmente, ingressarem no clube.