Chaves prepara jogo com Farense

O Desportivo começa esta tarde a preparar a deslocação ao reduto do Farense, em partida referente à 32.ª jornada da Liga Sabseg.João Correia e Queirós são baixas, por castigo. Por outro lado, Guima, Alexsandro e João Teixeira já serão opções, após terem cumprido um jogo de suspensão no encontro com a Académica, embora haja a dúvida se João Teixeira recupera do problema muscular.A sessão de trabalho, liderada por Vítor Campelos, tem início às 16h00, no Complexo Desportivo Francisco Carvalho.