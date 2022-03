Chaves realizou treino conjunto com o Pedras Salgadas

Para colmatar a ausência de jogos devido à pausa para as seleções, o Chaves realizou, na manhã desta sexta-feira, um jogo-treino com o Pedras Salgadas, que acabou com uma vitória da equipa satélite dos flavienses por 2-1.Os golos do Pedras Rubras foram apontados por Pedro Ribeiro, emprestado pelo Chaves, e Tiago Leite no primeiro tempo. Na segunda parte, Paulinho reduziu para os flavienses, que enviaram ainda duas bolas aos ferros.De fora desta partida ficaram João Correia, Batxi, Lança e Kevin Pina, todos ao serviço das suas seleções, bem como Obiora e João Teixeira, ambos a recuperar de lesão, Juninho e João Queirós, com sintomas gripais, e Paulo Vítor, em gestão de esforço. Platiny também não participou no treino, devidamente autorizado.A preparação do Chaves para a próxima partida da Liga Sabseg, com o Nacional, arranca na segunda-feira.