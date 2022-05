Chaves recebido na Câmara Municipal

Consumada a subida à 1.ª Liga , o Chaves foi, como manda a tradição, recebido esta segunda-feira, pelas 12 horas, na Câmara Municipal, para serem homenageados no salão nobre que se revelou demasiado pequeno para tantos interessados em assistir ao momento.Antes disso, o presidente Nuno Vaz Ribeiro e o presidente da Assembleia Municipal receberam a equipa na porta da autarquia. Como aconteceu com todas as equipas do Chaves que subiram ao primeiro escalão, o plantel de Vítor Campelos percorreu ainda as artérias da cidade no carro histórico dos Bombeiros Voluntários.