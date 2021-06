Chaves regressa ao trabalho com 17 jogadores

Ainda com algumas ausências, a nova época desportiva do Chaves arrancou esta quinta-feira, com a habitual bateria de exames médicos.





O dia de amanhã vai ser também para exames médicos e o trabalho de campo propriamente dito arranca na próxima segunda-feira.Neste momento o plantel de Vítor Campelos tem 17 jogadores (Guarda-redes: Paulo Vítor, Ricardo Moura, Samu e Tomás Igreja; Defesas: Calasan, Alexsandro, Nuno Campos, Luís Rocha, João Correia, Bruno Langa e Rubén Pereira; Médios: Nuno Coelho, João Teixeira e Pina; Avançados: Batxi, Juninho, Wellington e Nicolas Reis), sendo que são esperados novos reforços que devem ser anunciados nos próximos dias.