Chaves segura Guilherme Biscaia

Guilherme Biscaia, avançado dos sub-19, de apenas 18 anos, rubricou contrato profissional com o Chaves. Na presente temporada, apontou 17 golos em 18 partidas disputadas no Campeonato Nacional da II Divisão Série A de Juniores A sub-19."Estou muito feliz por esta oportunidade. Agradeço a confiança depositada em mim e prometo dar tudo por este clube que tão bem me acolheu", afirmou ao canais do clube.Natural da Marinha Grande, Biscaia cumpre a 3.ª época ao serviço do emblema transmontano e é uma das grandes promessas da formação. Por ter despertado o interesse de vários clubes e por intender que Biscaia é aposta de formação e não o querer perder, a SAD celebrou contrato profissional com o jovem avançado.Biscaia vai continuar a jogar na equipa de sub-19 e, um pouco à semelhança do que já tem vindo acontecer, será chamado ao plantel principal sempre que Vítor Campelos assim o entender.