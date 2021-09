Chaves treinou ao estilo militar

O Chaves colocou o seu plantel a trabalhar com o Regimento de Infantaria 19 durante o treino da manhã de quarta-feira. Os treinso ficaram marcados por chuva forte e trabalho físico com supervisão de militares, que fizeram por garantir o máximo rigor nos elementos treinados por Vítor Campelos.





Apenas Batxi, Langa e Kevin não participaram na atividade por estarem presentes nas respetivas seleções.A equipa flaviense aproveitou a proximidade do Regimento, que se encontra ao lado do Estádio Engenheiro Manuel Branco Teixeira e do Complexo Desportivo Francisco Carvalho.