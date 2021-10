Chaves vence Mirandela em jogo-treino

À procura de manter os índices competitivos num fim de semana dedicado à Taça de Portugal, competição na qual o Chaves foi afastado na 2.ª eliminatória pelo Felgueiras 1932, os flavienses venceram esta manhã o Mirandela num encontro particular.



No duelo disputado no Estádio Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira, Alexsandro, João Correia e Paulinho, já recuperado de lesão, foram os autores dos golos que permitiram ao clube da Liga Sabseg bater, por três bolas a zero, a formação que milita no Campeonato de Portugal.





Num jogo em que participaram todos os elementos do plantel, à exceção de Bruno Teles e João Mendes, ainda em tratamento, o resultado podia ter sido ainda mais dilatado, mas Platiny falhou a conversão de um penálti.A formação comandada por Vítor Campelos vai gozar de uma folga amanhã, retomando na segunda-feira a preparação para a visita ao Casa Pia, encontro da nona jornada da Liga Sabseg marcado para 23 de outubro.