Chaves vence Montalegre em jogo de preparação

Depois da eliminação na Allianz Cup frente ao Farense, o Chaves continua a preparar o arranque da Liga Sabseg. Nesse sentido, o conjunto liderado por Vítor Campelo realizou, este sábado, um jogo-treino frente ao Montalegre, tendo vencido por 2-0.





Numa partida em que o técnico aproveitou para ver algumas das caras novas que compõem o plantel, Alexsandro e Wellington apontaram os golos do Chaves. Os flavienses alinharam de início com Paulo Vítor, Nuno Campos, Luís Rocha, Alexsandro, Bruno Teles, Kevin Pina, Nuno Coelho, João Teixeira, Batxi, Wellington e Juninho, sendo que entraram ainda Samu, Pedro Ribeiro, João Correia, Guilherme, João Mendes, Nicolas, Patrick, Tallysson, Langa, Platiny. Guilherme e Tallysson são dois jovens brasileiros que estão à experiência no clube.O primeiro jogo do Chaves para o campeonato é frente ao Varzim, no dia 7 de agosto.