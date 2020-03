Clube e SAD agradecem desempenho das camadas jovens

A decisão da FPF em dar por concluída toda a competição da formação em função da pandemia trouxe alguma agitação no meio desportivo, mas as medidas de segurança implementadas acabaram por ser bem aceites por todas as entidades.





Ponto final a custo com reflexos em Chaves, bem como o motivo que levou a SAD transmontana a emitir um comunicado de agradecimento a todas as componentes mais jovens do clube.A estrutura diretiva do Grupo Desportivo de Chaves e da respetiva SAD vem por este meio agradecer a brilhante temporada das suas equipas dos escalões nacionais de Formação:SUB-19 (temporada inesquecível e que finaliza a sua participação em primeiro lugar);SUB-17 (depois de uma primeira fase irrepreensível, conseguiu bater-se de igual para igual na fase seguinte);SUB-15 (época em que o objetivo da manutenção também tinha sido concretizado).O agradecimento é para todos, sem exceção (jogadores, equipas técnicas, diretores, equipa de enfermagem, fisioterapia, médica, psicóloga, coordenação técnica e logística, roupeiro e restantes colaboradores), ficando em todos nós um "nó na garganta", porque depois de tanta garra e dedicação, uma guerra contra um inimigo invisível e perigoso, veio fazer parar todas as competições que estavam a decorrer.Uma palavra de apreço aos familiares dos nossos atletas que tantos sacrifícios fizeram, acompanhando a formação dos seus filhos.Obrigado!Conforme consta no comunicado divulgado esta sexta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol "não serão atribuídos títulos nas referidas competições nem aplicado o regime de subidas e descidas".Relativamente aos diversos campeonatos da Associação de Futebol de Vila Real, aguardamos a posição oficial da AFVR.Vamos todos ficar bem.