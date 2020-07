Covid-19: avança quarentena no plantel do Chaves

O Chaves conheceu domingo o seu primeiro caso positivo de Covid-19 (Carlos David) nos trabalhos de pré-temporada e o plantel vai ser colocado em quarentena, apurou o nosso jornal. O delegado de saúde vai estar esta tarde no treino e é certo que vai ser tomada essa decisão. Corria a informação de que poderiam ser 14 casos mas o nosso jornal pode avançar que será um número superior.





O grupo que estará em 2020/21 às ordens de Carlos Pinto reuniu-se pela primeira vez a 8 de julho, dia em que todos os flavienses realizaram os protocolares testes à Covid-19, com resultados 100 por cento negativos. Face a isto, a equipa realizou o primeiro treino dia 10, logo aí com o plantel dividido em seis grupos de jogadores. O médio brasileiro chegaria a Portugal no dia seguinte, integrando um lote de flavienses que teve a devida autorização para se apresentar um pouco mais tarde.Carlos David ainda acusou negativo na última bateria de testes, de quarta-feira, tal como todo o grupo. Na sexta-feira começou a apresentar sintomas e, com novo exame, foi dado como infetado. O plano de contingência estabelecido para este tipo de situações, em parceria com o delegado de saúde direcionado para o caso e de acordo com as diretrizes da DGS, está já em marcha.