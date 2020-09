Covid-19: Chaves sem treinador no banco na receção ao Varzim

O Desportivo de Chaves não terá hoje qualquer elemento da equipa técnica a orientar a equipa frente ao Varzim, na segunda jornada da 2.ª Liga, por estarem em confinamento, revelou fonte do clube à Lusa.

A mesma fonte adiantou que nenhum elemento da equipa técnica esteve nos treinos durante a semana e que não irão estar no banco de suplentes a orientar a equipa na partida de hoje, agendada para as 17:00.

Além dos dois elementos da equipa técnica infetados, os outros três treinadores, onde se inclui o técnico principal Carlos Pinto, estão em confinamento e não foram autorizados a ir hoje para o banco de suplentes, disse ainda.

E acrescentou que será o diretor desportivo dos flavienses, Nélson Lenho, a dar indicações à equipa durante o desafio, a partir do banco de suplentes.

A mesma fonte explicou que a equipa irá entrar em campo com 'fumos negros' nas camisolas, em protesto contra a falta de público nos estádios e pelo facto de não ter tido qualquer treinador nos treinos durante a semana e na partida.

Os testes à covid-19 realizados ao grupo de trabalho do Desportivo de Chaves deram todos negativos, mantendo-se o clube com cinco casos ativos, anunciou na quinta-feira o emblema da II Liga portuguesa de futebol.

O comunicado divulgado no sítio do clube na internet acrescenta que os testes de despistagem à covid-19 foram realizados na quinta-feira, na véspera do encontro frente ao Varzim.

O grupo de trabalho dos transmontanos tem cinco casos ativos de infeção pelo novo coronavírus, três jogadores - o guarda-redes Samu, o lateral João Reis e o médio Guzzo - e dois elementos da equipa técnica, Pedro Machado e Tiago Castro.

Além dos cinco elementos infetados com o novo coronavírus, há mais três em confinamento, em resultado da avaliação de risco realizada no fim de semana passado, após o encontro Feirense-Chaves ter sido adiado.

O encontro marcará a estreia dos flavienses esta temporada no segundo escalão, após o jogo Feirense-Chaves, agendado para 11 de setembro, ter sido adiado devido aos casos de covid-19 no plantel transmontano.