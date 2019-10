Dar continuidade no campeonato

Os lugares de subida estão a seis pontos do Chaves, é essa a distância para o 2º classificado, Sp. Covilhã, que venceu em Trás-os-Montes na último jogo a contar para a 2ª Liga. Entretanto, a equipa de José Mota somou duas vitórias seguidas nas taças.

"Tivemos estes dois últimos jogos com resultados positivos e com uma boa prestação e queremos dar continuidade a estes bons resultados. Sabemos de antemão que temos um adversário extremamente difícil, que vem moralizado com uma sequência de jogos a vencer", afirmou o treinador dos transmontanos na antevisão do confronto com os canarinhos.

Mota prosseguiu na análise a um conjunto de Luís Freire que respira confiança. "É uma boa equipa não só no coletivo, mas também nas suas individualidades e vamos ter de ter todos os cuidados. O Estoril tem grandes ambições e boa estrutura, antevejo um bom jogo de futebol", considerou.