Davidson manifesta apoio ao Chaves na luta pela subida e o clube já reagiu

Atualmente no Wuhan Three Towns, da China, Davidson não esquece os clubes portugueses onde mais brilhou e nas redes sociais, já depois de aplaudir o golo de Rochinha que deu a vitória ao V. Guimarães no dérbi com o Moreirense, manifestou e pediu apoio ao Chaves na sua luta pela subida à Liga Bwin."Sem esquecer os meus meninos Transmontanos, que estão na luta pela subida. Vamos criar aqui um compromisso.Se o Chaves adiar a subida para a última jornada, vitorianos e flavienses juntam-se na bancada de Vila do Conde. Fechou?", escreveu o jogador na sua página oficial no Facebook.Entretanto, o clube flaviense já reagiu, agradecendo o apoio e aproveitando para recordar o percurso do jogador nos Valentes Transmontanos: "Davidson Pereira vestiu de azul-grená durante durante uma época e meia. 53 jogos, 6 golos, 7 assistências, qualidade, raça e muita paixão! Obrigado pelo apoio, Davidson! Nós também torcemos por ti."