Desportivo de Chaves anuncia Fan Zone no seu estádio

A SAD do Chaves anunciou, esta manhã, a criação de uma Fan Zone para que os seus adeptos possam assistir em ecrã gigante, ao Rio Ave-Chaves referente à última jornada da Liga Portugal Sabseg no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira em Chaves.Em jogo vai estar a entrada direta na Liga Bwin. Rio Ave, Casa Pia e Chaves disputam nesta 34.ª e última jornada as duas vagas que ditam a promoção, sem recorrer ao playoff.Todos dependem de si próprios para garantir esse lugar, mas… Rio Ave e Chaves não podem vencer os dois e é aqui que entra a famigerada calculadora e uma luta por ingressos para este jogo, que o Rio Ave não tem capacidade de acomodar os adeptos do Desportivo de Chaves.Com o estádio em obras e dispondo apenas da bancada dos sócios, o Rio Ave disponibiliza apenas 5% da sua lotação o que dá pouco mais de 200 bilhetes para este jogo, mas a procura por ingressos é tanta em Chaves que os responsáveis do clube lembraram-se de criar no estádio, em Chaves, uma Fan Zone, com um ecrã gigante para os seus adeptos viverem as emoções do Rio Ave – Chaves, com entrada livre e as portas do estádio abertas às 10 horas.Rio Ave, Casa Pia e Chaves, jogam todos às 11 horas da manhã do próximo domingo. O Rio Ave-Chaves, joga-se no estádio dos Arcos e o Casa Pia desloca-se a Matosinhos para defrontar o Leixões à mesma hora.Com grandes decisões em jogo e entre as três equipa que lideram a prova existem apenas duas vagas de forma direta, sendo que a que terminar a prova no 3º ligar vai ter de discutir a subida no playoff. Os dados estão lançados e avizinha-se um fim de semana de grandes emoções.