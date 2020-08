Doze jogadores voltaram aos treinos no Chaves

Esta sexta-feira marcou o regresso aos treinos de 12 dos jogadores que estiveram em isolamento depois de Carlos David ter testado positivo à Covid-19.





À semelhança do que vai acontecer hoje, o plantel dividiu-se em pequenos grupos, tendo o treino decorrido ao longo todo o dia. O único jogador que não voltou aos trabalhos foi mesmo Carlos David (Nuno Coelho ainda está de férias), que foi ontem testado e só hoje se saberá se está curado.A grande novidade no treino do Chaves foi Paulo Vítor. O guarda-redes foi apresentado esta qinta-feira e já treinou às ordens de Carlos Pinto.