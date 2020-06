Eduardo Borges ruma ao Boavista

Depois das saídas de Bica, Mesquita, Botelho e Vidazinha, o Chaves perdeu agora mais um jovem da formação. O contrato de Eduardo Borges não foi devidamente acautelado e o central de 18 anos saiu assim do clube flaviense, assinando contrato profissional com o Boavista.





Na sua página de Facebook, o jovem, que representava o Chaves desde os 10 anos mostou-se satisfeito com a oportunidade. "Agradeço ao GD Chaves, aos meus colegas, treinadores, diretores, massagistas e todos que me apoiaram durante estes anos maravilhosos. É com enorme orgulho e satisfação que assino contrato com o Boavista F.C. A quem desde já agradeço a oportunidade dada para continuar o meu crescimento como jogador e sobretudo como homem", podia ler-se.