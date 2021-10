Extremo angolano vai ser reforço do Chaves

Hermenegildo Domingos Sengue, vulgo Picas, vai ser reforço do Chaves, sabe Record. O extremo angolano, de 20 anos, alinhava no Petro de Luanda, mas já tem tudo acertado para rumar a Portugal e deve chegar a Trás-os-Montes depois de amanhã, altura em que irá tratar dos últimos detalhes para ser devidamente apresentado.





Trata-se de um jogador que pode jogar em qualquer um dos flancos do ataque, o que dará mais ferramentas a Vítor Campelos para o sector.Aos 20 anos, Picas, que já foi convocado para a seleção de Angola, vai agora dar o salto para o futebol europeu, depois de uma época de grande nível ao serviço do Petro de Luanda.Na temporada passada, o jovem extremo realizou 43 partidas pela emblema da capital angolana, tendo apontado sete golos, créditos que o tornaram numa das figuras do clube nessa campanha.