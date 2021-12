E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Chaves deixou, em comunicado, duas notas de pesar para a família e amigos de Sebastião Salgado, antigo diretor do clube e Fernando Almeida, jogador que passou pelo clube flaviense.Ainda na nota, o clube cita que irá "solicitar à Liga Portugal um minuto de silêncio" em homenagem às duas antigas figuras do emblema. Sebastião Salgado tinha 84 anos, enquanto Fernando Almeida era um ano mais novo, com 83.