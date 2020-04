Francisco José Carvalho: «Futebol precisa de apoios»

Para a SAD do Chaves a vida humana está acima de todo e qualquer encargo, mas a suspensão dos campeonatos trouxe a lume um problema que coloca em causa a viabilidade dos compromissos assumidos e é a razão pela qual o presidente Francisco José Carvalho reclama a intervenção das instâncias superiores e colaboração.





"O que é realmente importante nesta altura são as pessoas e todos temos a obrigação de proteger os nossos, mas também começo a ficar preocupado com a questão financeira porque no Chaves cumprir com os compromissos foi sempre um ponto de honra", começou por defender o responsável flaviense, convicto de que "sem futebol as coisas vão complicar-se para todos os emblemas": "As prioridades estão mais do que esclarecidas, mas também já é altura de alguém preocupar-se com o resto, porque os encargos são elevados e as receitas nulas, pelo que também terá de se arranjar um apoio para os clubes".Perspetiva pragmática que Francisco José Carvalho defende com recurso a várias das alternativas em curso para outros setores de atividade desde que foi instituído o estado de emergência."Pode ser um perdão nos encargos fiscais e na segurança social ou até, porque não, uma redução salarial generalizada. Uma espécie de ‘lay-off’ à semelhança do que acontece com as empresas. A situação é complicada e o momento é o de assentar bem os pés no chão porque as coisas ainda podem agravar-se", esclareceu o presidente da SAD transmontana, convicto da força que a união pode proporcionar ao meio: "Todos deviam pensar em contribuir para uma solução, porque o futebol não vai poder ficar indiferente aos sacrifícios inerentes a todas as outras atividades. Teremos de nos adaptar, provavelmente reinventar em torno de um novo modelo de financiamento".