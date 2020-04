Francisco José Carvalho: «Haverá um corte de um terço nos salários»

O Chaves decidiu, nesta segunda-feira, avançar com o regime de lay-off para fazer face aos prejuízos que a atual pandemia da Covid-19 está a provocar. O presidente da SAD, Francisco José Carvalho, em declarações a Record, explicou como tal se vai processar.





"Não temos outra hipótese, somos obrigados a parar a nossa atividade e, se existe uma lei geral, temos de a utilizar. Haverá um corte de um terço do salário dos jogadores e foi garantido o pagamento do mês de março na íntegra. A lei geral vai até aos 1905 euros máximo, mas nós asseguramos a diferença até dois terços dos ordenados dos futebolistas", referiu o dirigente, em declarações aSobre o não haver uma decisão única até ao momento de todos os clubes dos escalõs profissionais, Francisco José Carvalho salienta: "O lay-off tem um enquadramento legal que não deixa as SAD de fora."