Frio e gelo condicionam o trabalho do Chaves

A semana de trabalho para Carlos Pinto está a ser condicionada devido ao muito frio e gelo que se tem feito sentir em Chaves com os termómetros a marcarem -6ºC por volta das 9H30 (hora a que habitualmente o plantel treina). Com tanto frio os treinos têm sido da parte da tarde e o técnico ainda não pode contar com José Gomes, Calasan e Toro Rubio, todos lesionados. Os dois primeiros já estão fora das opções há algum tempo, quanto a Toro saiu dos convocados antes do jogo frente ao Mafra que os flavienses venceram por duas bolas a uma e sem treinar continua a ser a grande dúvida para a receção ao Estoril.





Apesar do tempo frio, que segundo o IPMA, estar para ficar até ao final da próxima semana, Carlos Pinto, agendou o treino de hoje para as 11 horas, a mesma da partida com o Estoril, deste sábado, mas mesmo assim as temperaturas continuam abaixo de zero e o manto branco cobre o Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, que vai ser o palco para o jogo.