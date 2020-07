Grupo de sócios do Chaves avança com queixa no Ministério Público contra o clube

Um grupo de sócios do Chaves avançou com uma queixa no Ministério Público contra o clube. Os associados da formação flaviense acusam a direção de gestão danosa.





Uma das principais críticas feitas pelo grupo de sócios está relacionada com o facto de vários jovens da formação terem saído do clube a custo zero. No espaço de poucas semanas, a formação transmontana perdeu Eduardo Borges para o Boavista, Bica e Mesquita para o Sp. Braga e Botelho e Vidazinha para o V. Guimarães sem receber qualquer tipo de compensação financeira. Para além disso, há também reparos para o facto de a direção possuir menos de 20 por cento do capital social do clube.Noutro âmbito, o Chaves prepara-se para arrancar com os trabalhos de preparação para a temporada 2020/21. O clube flaviense tem agendada para quarta-feira a realização de testes à Covid-19 ao plantel e a toda a estrutura que acompanha o grupo de trabalho.