Guima a caminho do Chaves

A poucos dias do arranque do campeonato, o Chaves está prestes a receber mais um reforço. Trata-se de Guima, médio de 25 anos que na última temporada representou a Académica.





Natural de Aveiro, o jogador conta com passagens por Benfica, Taboeira e UD Oliveirense nos escalões de formação. Depois de se estrear pelos oliveirenses enquanto sénior, Guima alinhou ainda no Sporting B, Académica e Lodzki, da Polónia. O médio deve ser apresentado ainda esta terça-feira.Em termos coletivos, o Chaves tem o primeiro jogo para a Liga Portugal 2 no sábado, frente ao Varzim. A equipa de Vítor Campelos já foi eliminada da Allianz Cup, no caso frente ao Farense.