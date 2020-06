Gustavo Souza é o novo treinador do Chaves Satélite

E o sucessor de Carlos Guerra é um seu ex-pupilo. Gustavo Souza vai assumir o Chaves Satélite na próxima temporada, pendurando as botas, aos 35 anos, pela mesma equipa que agora assumirá na sua primeira experiência como técnico principal. A SAD deve oficializar o acordo em breve.





O brasileiro apresenta uma longa ligação com os transmontanos, pois foram dez temporadas integrado na equipa principal dos flavienses (de 2005 a 2008 e de 2010 a 2017) e as últimas três na satélite. Refira-se que Gustavo Souza foi observador da equipa 'A' do Chaves, na temporada transata.