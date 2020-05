Igor Rodrigues despediu-se dos transmontanos

O guardião Igor Rodrigues representou o Chaves a título de empréstimo do Benfica na última temporada, mas já assumiu a despedida aos flavienses com uma nota publicada nas redes sociais a agradecer todo o apoio que recebeu dos adeptos transmontanos.





"Recordo-me perfeitamente da alegria que senti no dia em que soube que ia representar o GD Chaves. Sabia que iria ser um grande desafio. Como todo o início tem um fim, hoje despeço-me com a mesma alegria com que cheguei. O meu eterno obrigado", escreveu o guarda-redes, de 25 anos, que realizou 14 jogos pelos flavienses, mas não integrará o plantel orientado por Carlos Pinto na próxima época.Ainda no âmbito da reestruturação da equipa, de referir que Carlos Pinto passou os últimos dois dias em Chaves em reuniões com a SAD e com os jogadores com contrato para a próxima época na perspetiva de começar a alinhavar as unidades que pretende manter.